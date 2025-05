Von Jan Diesteldorf und Alexander Mühlauer, Brüssel/München

Es war eine Premiere, die am Sonntagabend mitteleuropäischer Zeit stattfand: Erstmals seit seiner Amtseinführung telefonierte Donald Trump mit Ursula von der Leyen. Zuvor waren sich der US-Präsident und die EU-Kommissionspräsidentin nur einmal kurz in Rom begegnet, beim Begräbnis von Papst Franziskus. Nun also das Telefonat am Sonntag, das auf Initiative von der Leyens zustande kam. Ein Telefonat, zu dem sich die Kommissionschefin offenbar gezwungen sah, um doch mal selbst mit Trump zu reden, nachdem dieser am Freitag überraschend angekündigt hatte, vom 1. Juni an einen Importzoll von 50 Prozent auf Waren aus der EU zu verhängen.