Zum Hauptinhalt springen

HandelskonfliktTrumps Zölle schaden Europa weniger als befürchtet

Lesezeit: 4 Min.

Viele Waren aus Deutschland werden über Bremerhaven in die USA verschifft.
Viele Waren aus Deutschland werden über Bremerhaven in die USA verschifft. Hauke-Christian Dittrich/dpa

Vor einem Jahr ließ sich die EU auf einen schiefen Zolldeal mit den USA ein. Der ist nach wie vor ein wackeliges Konstrukt, doch die Handelsbeziehungen blieben – bei allen Verlusten – ziemlich stabil.

Von Jan Diesteldorf, München

SZ bei Google bevorzugen

Diese Strafe ist ein Wagnis. Sie markiert einen Rekord. Und sie verrät viel über Denkweise und Selbstbewusstsein der EU-Spitzen in Brüssel. 890 Millionen Euro soll Google zahlen, weil es seine eigenen Dienste bei Suchergebnissen bevorzugt und App-Entwickler benachteiligt hatte. So hat es die EU-Kommission vor einer Woche entschieden, als sie mit der Strafe nach Europas Gesetz über digitale Märkte Washingtons Zorn provozierte. Denn Bußgelder gegen Tech-Konzerne gelten dem amerikanischen Präsidenten schnell als Angriff auf Amerika. Es folgte ein Wutausbruch à la Donald Trump auf dessen Plattform Truth Social: „Die Europäische Union wird einen sehr hohen Preis für dieses illegale und höchst unethische Verhalten zahlen“, schrieb er.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite