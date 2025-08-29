Die USA halten sich nicht in allen Bereichen an die vereinbarten 15 Prozent Basiszoll und verhängen weiterhin höhere Zölle auf EU-Waren - ein Verstoß gegen das Abkommen.

Die Europäische Kommission schafft die Zölle auf US-Industriegüter und Agrarprodukte ab, so hat sie es Donald Trump versprochen. Der scheint sich dagegen Zeit zu lassen – und provoziert ein Parmesan-Problem.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Die US-Regierung weicht direkt wieder vom Handelsdeal mit der Europäischen Union ab – die EU-Kommission lässt sich davon einstweilen nicht beirren. Am Donnerstagabend hat die Behörde eines ihrer wichtigsten Zugeständnisse an US-Präsident Donald Trump umgesetzt. Sie legte ein Gesetz vor, mit dem die Zölle auf sämtliche Industriegüter auf null sinken sollen, darunter Maschinen und Autos, sowie auf etliche weitere aus den USA importierte Güter. Von diesem Schritt hatte die US-Regierung abhängig gemacht, ob sie ihrerseits die Einfuhrabgaben auf Fahrzeuge und Autoteile auf den vereinbarten Basiszoll von 15 Prozent absenkt.