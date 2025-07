Nach der Vereinbarung mit Donald Trump ist die Ernüchterung in der EU groß. Der Handelskrieg ist zwar abgewendet, und die Mitgliedstaaten werden wohl zustimmen. Aber nur, weil ihnen keine andere Wahl bleibt.

Von Jan Diesteldorf und Henrike Roßbach, Brüssel, Berlin

Nach den Gesetzmäßigkeiten von Donald Trump muss man es schon als Erfolg einstufen, dass er am Sonntag zur Präsidentin der Europäischen Kommission nett gewesen ist. Erniedrigt hat er sie dennoch. Erstens, indem er Ursula von der Leyen zu einem Deal nötigte, der die durchschnittlichen US-Zölle auf europäische Waren vervielfacht und der für die Europäer nur wenig Vorteilhaftes enthält. So gelang es dem Präsidenten, Europa vorzuführen, jene EU, die er ohnehin für einen Abzockverein hält.