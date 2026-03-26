Fast auf den Tag genau neun Monate ist es her, dass Ursula von der Leyen mit einem Team ihrer EU-Kommission ins schottische Turnberry reiste. Zu einem von Donald Trumps Golfplätzen. Die Kommissionschefin und der US-Präsident verhandelten, schüttelten Hände, und am Ende stand eine Art Friedensabkommen im Zollkonflikt zwischen Brüssel und Washington, dem die EU-Länder zähneknirschend zustimmten. An diesem Donnerstag nun hat auch das EU-Parlament dem Turnberry-Deal seinen Segen erteilt.
ZölleEU-Parlament stimmt Handelsdeal mit den USA zu – unter Auflagen
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Die Abgeordneten verlangen Schutzklauseln für die Zollvereinbarung mit Donald Trump. Washington erhöht derweil mit neuen Drohungen den Druck auf die EU.
Von Jan Diesteldorf, Brüssel
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