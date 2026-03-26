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ZölleEU-Parlament stimmt Handelsdeal mit den USA zu – unter Auflagen

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Neuwagen warten im Hafen von Emden auf den Export: Die Zukunft des Zollabkommens mit den USA bleibt auch nach der Abstimmung ungewiss.
Neuwagen warten im Hafen von Emden auf den Export: Die Zukunft des Zollabkommens mit den USA bleibt auch nach der Abstimmung ungewiss. Lars Penning/dpa

Die Abgeordneten verlangen Schutzklauseln für die Zollvereinbarung mit Donald Trump. Washington erhöht derweil mit neuen Drohungen den Druck auf die EU.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Fast auf den Tag genau neun Monate ist es her, dass Ursula von der Leyen mit einem Team ihrer EU-Kommission ins schottische Turnberry reiste. Zu einem von Donald Trumps Golfplätzen. Die Kommissionschefin und der US-Präsident verhandelten, schüttelten Hände, und am Ende stand eine Art Friedensabkommen im Zollkonflikt zwischen Brüssel und Washington, dem die EU-Länder zähneknirschend zustimmten. An diesem Donnerstag nun hat auch das EU-Parlament dem Turnberry-Deal seinen Segen erteilt.

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