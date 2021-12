Von Björn Finke und Simon Groß, Brüssel/München

Nicolas Schmit will Fahrdienst-Plattformen wie Uber oder Lieferdienste wie Deliveroo nicht bekämpfen, diese Klarstellung ist dem EU-Sozialkommissar wichtig: "Die EU ist nicht gegen diese Geschäftsmodelle oder dagegen, dass man sich abends um elf eine Pizza liefern lassen kann", sagt der luxemburgische Sozialdemokrat. "Aber der Mann, der die Pizza bringt, hat Rechte und sollte ähnlich gut abgesichert sein wie andere Beschäftigte." Schmit wird an diesem Donnerstag in Brüssel einen brisanten Gesetzentwurf gegen Scheinselbständigkeit bei populären Online-Servicediensten präsentieren. Bis zu 4,1 Millionen Menschen, die in der EU als angeblich Selbständige Fahrgäste kutschieren, Essen ausliefern oder Putzen gehen, könnten dank der Richtlinie künftig als Angestellte gelten. Sie würden dann von Mindestlöhnen, bezahltem Urlaub und Schutz durch die Sozialversicherungen profitieren.