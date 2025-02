So will die EU die Flut der Billigpakete eindämmen

Von Jan Diesteldorf und Michael Kläsgen, Brüssel, München

Die Flut kommt aus der Luft. Am Flughafen in Lüttich, wo hinter einem blau erleuchteten Quader aus Glas im Minutentakt Frachtflugzeuge landen und starten, 24 Stunden am Tag, kann man live dabei zuschauen, wie sie immer weiter anschwillt. Einst im Ersten Weltkrieg vom deutschen Kaiserreich als Militärflughafen errichtet, ist der Provinz-Airport gut hundert Jahre später zur wichtigsten Schleuse für Pakete aus China in die EU geworden. Mehr als eine Million Sendungen, jede Nacht, die so schnell es geht auf Lkws verladen und zu den Kunden gebracht werden, um Platz für die nächste Welle zu machen.