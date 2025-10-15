Allmählich werden in Deutschland böse Erinnerungen wach an den Winter vor drei Jahren. Die Gasspeicher sind nur noch zu drei Vierteln gefüllt, im Vergleich zu 95 Prozent im vorigen Jahr – und das zu Beginn der Heizperiode. Am Beispiel ihres größten Mitgliedstaats bekommt die EU gerade wieder einmal vorgeführt, wie stark ihr Wohl vom Wetter abhängt. Denn: Europa ist nur ein paar frostige Wochen von der nächsten Gaskrise entfernt. Wird es zu lange zu kalt, drohen neue Energiepreisspitzen, mit dramatischen Auswirkungen auf die ohnehin lahmende Wirtschaft.