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GipfeltreffenStahlindustrie schweigt zu brisanten EU-Plänen

Lesezeit: 2 Min.

Stahlwerk von Thyssenkrupp Steel Europe am Rhein in Duisburg: Branchenvertreter trafen sich am Montag mit der Politik. 
Stahlwerk von Thyssenkrupp Steel Europe am Rhein in Duisburg: Branchenvertreter trafen sich am Montag mit der Politik. 
Olaf Döring/Imago

Die Konzerne übergeben Ministerin Reiche ein Papier mit Forderungen für den Weg aus der Krise. Doch ein wichtiger Punkt wird ausgespart, weil sich die Firmen uneinig sind. Es geht um die Kosten des Klimaschutzes.

Von Björn Finke, Düsseldorf

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Manchmal ist auch interessant, was fehlt. Die Branchenlobby Wirtschaftsvereinigung Stahl, die IG Metall und die Regierungen der elf Bundesländer mit Stahlindustrie haben ein gemeinsames Positionspapier geschrieben mit Forderungen, wie Bundesregierung und EU-Kommission dem kriselnden Wirtschaftszweig helfen sollen. Die Wunschliste übergaben sie am Montagvormittag beim Nationalen Stahlgipfel im niedersächsischen Salzgitter an Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Ein wichtiges Thema klammert das Dokument aber aus: den Emissionshandel der EU.

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