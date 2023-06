Europäische Union:Wenn Schulden plötzlich teurer werden

In der Pandemie hat die EU erstmals gemeinschaftliche Schulden aufgenommen - so weit, so gut. Doch nun brauche die Kommission einen besseren Plan, kritisiert der Europäische Rechnungshof. Und auch die steigenden Zinsen werden zum Problem.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Der Tabubruch ist den Beamten in Brüssel geglückt. Unter dem Eindruck der Pandemie, als Läden, Restaurants und Hotels monatelang zusperren mussten und das Coronavirus die Volkswirtschaften Europas ausbremste, nahm die EU erstmals im großen Stil gemeinschaftliche Schulden auf. "NextGeneration EU" taufte die Europäische Kommission das Projekt, dessen Kern der Corona-Wiederaufbaufonds ist. Mit Zuschüssen und günstigen Krediten soll der Fonds den Mitgliedstaaten helfen, die Pandemie-Folgen zu überwinden und zugleich in die Digitalisierung und die grüne Transformation zu investieren. 807 Milliarden Euro stehen dafür insgesamt zur Verfügung.

Dazu nimmt die Kommission erstmals im großen Stil Schulden am Kapitalmarkt auf, so wie das auch einzelne Länder tun. Gemeinschaftliche Schulden: Was lange undenkbar schien, wurde vor zwei Jahren Realität. Bei dieser neuen Aufgabe machte die EU-Kommission zunächst einen guten Job, urteilt der Europäische Rechnungshof in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Die Prüfer mit Sitz in Luxemburg kontrollieren andere EU-Institutionen regelmäßig.

Mit der Aufnahme der Schulden ist es aber nicht getan. Erstens ist die nämlich von der Auszahlung an die Mitgliedstaaten entkoppelt, und noch fließen die Mittel eher zäh ab. Bislang hat die Kommission gut 150 Milliarden Euro unter den Mitgliedstaaten verteilt. Davon sind mehr als zwei Drittel Zuschüsse, Kredite sind weniger gefragt. Die EU-Länder haben Ausgabepläne für gut 500 Milliarden Euro eingereicht, etwas mehr als 60 Prozent der Gesamtsumme. Die soll bis Ende 2026 komplett ausgegeben werden.

Zweitens - und da setzt der Rechnungshof mit seiner Kritik an - hat die Kommission noch erheblichen Nachholbedarf beim Umgang mit dem geliehenen Geld, dem Schuldenmanagement. "Unsere Kinder und Enkel werden die Schulden zurückzahlen müssen", sagt Kristijan Petrovič, für den Bericht zuständiges Mitglied des Rechnungshofs. "Daher muss die Kommission ihre schnell aufgebauten Kapazitäten entsprechend anpassen und besser über die Leistung ihres Schuldenmanagements Bericht erstatten."

Es hapert beim Blick in die Zukunft

Die Aufnahme der Schulden hat also gut funktioniert, heißt es in dem Bericht. Allerdings hapert es beim Blick nach vorn. Hier sei die Kommission nicht transparent genug, was ihren Umgang mit den Schulden angehe, bemängeln die Prüfer: "In ihrer Schuldenmanagementstrategie legt die Kommission weder klar dar, welche Ziele sie beim Schuldenmanagement verfolgt, noch wie sie beabsichtigt, diese zu erreichen, obwohl es sich dabei um ein international anerkanntes bewährtes Verfahren handelt." Das hatte in ähnlicher Form schon Ende 2021 das EU-Parlament kritisiert, das die Kommission in Haushaltsdingen kontrolliert. Der Tenor: Wir wissen zu wenig darüber, wie die Kommission mit den Schulden umgehen will.

Deren Rückzahlung wird lange dauern. Die ersten Beträge wird die Kommission 2028 tilgen müssen, die letzte Tranche ist für 2058 vorgesehen. Um jenen Teil der Gelder aus dem Corona-Fonds zu refinanzieren, den die Kommission als Zuschüsse an die Mitgliedstaaten verteilt, verlässt sie sich auf die sogenannten Eigenmittel im EU-Haushalt. Jenes Geld also, das sie neben den Zuwendungen der Mitgliedstaaten selbst einnimmt. Es stammt beispielsweise aus Zolleinnahmen.

Das wird absehbar deutlich teurer, als die Beamten es zu Pandemiezeiten berechnet haben. Grund dafür ist die Zinswende der Europäischen Zentralbank, die mit höheren Leitzinsen versucht, die Inflation zu bekämpfen. Für die zuletzt auf den Markt gebrachten Anleihen mit 20-jähriger Laufzeit muss die Kommission nun 3,375 Prozent Zinsen einplanen. Das ist vergleichbar mit dem, was Frankreich aktuell für seine Staatsschulden zahlt, viel höher, als ursprünglich erwartet - und problematisch. Denn das Geld steht im Haushaltsplan in derselben Kategorie wie etwa das Studenten-Austauschprogramm Erasmus+. Und was für den Schuldendienst draufgeht, fehlt an anderer Stelle.