Von Jens Flottau und Vivien Timmler, Frankfurt/Berlin

Wenn Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) am Donnerstag zum ersten Mal zu einer Ratssitzung der EU-Verkehrsminister nach Luxemburg reist, geht es gleich um die ganz kontroversen Themen. Etwa um die Frage, ob künftig ultralange Lkw überall in Europa unterwegs sein werden. Und um die Frage, wie viel Entschädigung Reisende in Zukunft noch bekommen, wenn ihr Flug Verspätung hat.