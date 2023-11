Von Hubert Wetzel

Es war ein vorsichtiger, höchst diplomatischer Charles Michel, der am Montagnachmittag beim SZ-Wirtschaftsgipfel in Berlin die Fragen von Chefredakteur Wolfgang Krach zur Lage in Gaza beantwortete. Der Präsident des Europäischen Rats wollte sich weder dem Ruf des französischen Staatschefs Emmanuel Macron nach einem sofortigen "Waffenstillstand" anschließen, um das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung zu lindern. Noch ließ er sich ein deutliches Wort der Kritik an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ihrer dezidiert proisraelischer Haltung abringen.