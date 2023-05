Kein Klimagas ist so potent wie Methan - und keines lässt sich effizienter vermeiden. Dieses Problem will die EU nun angehen. Doch reichen die Bemühungen?

Von Jan Diesteldorf, Straßburg

Wie ernst die Lage ist, zeigt etwa der Blick nach Turkmenistan. Das Land ist reich an Öl und Gas, aber arm an strengen Vorschriften für den Klimaschutz. Auf Satellitenbildern der Firma Kayrros sieht man die farbigen Streifen, tiefviolett, sie markieren das sonst unsichtbare Treibhausgas Methan. Im vergangenen Jahr trugen allein zwei der größten Gasfelder nahe der turkmenischen Küste am kaspischen Meer mehr zur Klimaerwärmung bei als die gesamten Treibhausgasemissionen Großbritanniens - einfach, weil ausströmendes Methan in die Atmosphäre entwich. Das zeigt die Dimensionen, in denen sich die Welt im Umgang mit solchen Methan-Lecks bewegt.

Die weltweiten Methan-Emissionen sind seit 15 Jahren bedenklich gestiegen. Der Hauptbestandteil von Erdgas ist auf zwei Jahrzehnte betrachtet 82 Mal so klimaschädlich wie die gleiche Menge Kohlendioxid und verursacht etwa ein Drittel der Erderwärmung. Weit mehr als die Hälfte der weltweiten Emissionen ist menschengemacht.

Eine neue EU-Verordnung soll nun erstmals europaweit Methan-Emissionen im Energiesektor regulieren und weltweit Standards setzen. Am Dienstag stimmte das Europäische Parlament zu den anstehenden Verhandlungen mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten ab - und zwar mit überwältigender Mehrheit. 499 von 627 Abgeordneten sprachen sich dafür aus, den inzwischen bald eineinhalb Jahre alten Gesetzesvorschlag der Kommission deutlich zu verschärfen.

Viele Methan-Lecks bleiben unentdeckt

Öl- und Gaskonzerne, Kohleförderer sowie Betreiber von Biogasanlagen soll das Gesetz dazu verpflichten, ihre Infrastruktur regelmäßig auf Methan-Leckagen zu untersuchen. Denn noch weiß man selten exakt, wie viel des Klimagases in die Atmosphäre entweicht. Viele Lecks bleiben unentdeckt. Künftig sollen Unternehmen, die Leckagen etwa an Quellen oder Pipelines entdecken, diese binnen weniger Wochen reparieren müssen. Das gezielte Ablassen von Erdgas ("Venting") und das sogenannte Flaring, wobei ausströmendes Gas an der Quelle verbrannt wird, sollen verboten werden.

Wichtigste Änderung im Vergleich zum Vorschlag der Kommission: Die Regeln sollen auf Importe ausgedehnt werden. Von 2026 an soll, wer fossile Brennstoffe in die EU importiert, dieselben Auflagen erfüllen müssen, so der Wunsch des Parlaments. "Ohne ehrgeizige Maßnahmen zur Reduzierung der Methanemissionen wird Europa seine Klimaziele verfehlen und wertvolle Energie wird weiterhin verschwendet", sagt die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus, die das Gesetz wesentlich vorangetrieben hatte. Da Europa mehr als 80 Prozent seiner fossilen Brennstoffe importiere, sei es unerlässlich, den Geltungsbereich auf Einfuhren auszudehnen.

Hintergrund ist die sogenannte Methanstrategie der EU. Damit will die Brüsseler Behörde ihre Zusage zum "Global Methane Pledge" umsetzen, einer internationalen Vereinbarung, die auf der Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow unterzeichnet wurde. Demnach verpflichten sich die teilnehmenden Staaten, ihre Methanemissionen bis 2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 2020 zu senken.

Der Ministerrat hatte sich schon im Dezember auf eine Position verständigt und dabei den ursprünglichen Vorschlag in wesentlichen Punkte abgeschwächt. Nun stehen die Verhandlungen zwischen Rat, Kommission und Parlament an. Paulus und der seitens der SPD mit dem Gesetz befasste EU-Abgeordnete Jens Geier hoffen auf einen Kompromiss vor Ende der Legislaturperiode in einem Jahr. Mit der Abstimmung von Dienstag im Rücken haben die Parlamentarier dafür ein starkes Mandat.