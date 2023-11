Von Jan Diesteldorf, Straßburg

Als die Abgeordneten eines Morgens im November ins Brüsseler Parlamentsgebäude kamen, erlebten sie den Höhepunkt des Lobbydrucks. Spät am Abend waren Menschen durch die langen Flure gelaufen und hatten an fast jede Bürotürklinke einen Flyer in der Form eines Bitte-nicht-stören-Schilds gehängt. "Save our Takeaway", war darauf zu lesen, gedruckt auf Symbolfotos von Geschäftsleuten mit Einweg-Kaffeebecher in der Hand. Mit der Verpackungsverordnung würden Wegwerfverpackungen zum Mitnehmen verschwinden, so stand es auf der Rückseite. Unbedingt verhindern! Ansonsten, so die Drohung, solle man den Bürgern zur Europawahl 2024 bitte erklären, warum man die beliebten Einweg-Produkte verboten habe.