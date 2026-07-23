Google soll die eigenen Flug- und Shopping-Angebote bevorzugt und App-Entwickler behindert haben. Die EU-Kommission entscheidet: Der Konzern muss zahlen. Das dürfte US-Präsident Trump ärgern, der „Big Tech“ zum Teil des Zollstreits gemacht hat.

Die EU-Kommission geht gegen die großen US-Techkonzerne vor – auch wenn das den Zollstreit mit der US-Regierung erneut eskalieren lassen könnte. Sie verhängt gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro, weil der Konzern Wettbewerber benachteiligt haben soll.