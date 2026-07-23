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Suchmaschine und App Store890 Millionen Euro – EU bestraft Google

Lesezeit: 3 Min.

Google soll seine eigenen Angebote in den Suchergebnissen an bessere Positionen geschmuggelt haben, um Konkurrenten auszustechen.
Google soll seine eigenen Angebote in den Suchergebnissen an bessere Positionen geschmuggelt haben, um Konkurrenten auszustechen. NICOLAS TUCAT/AFP

Google soll die eigenen Flug- und Shopping-Angebote bevorzugt und App-Entwickler behindert haben. Die EU-Kommission entscheidet: Der Konzern muss zahlen. Das dürfte US-Präsident Trump ärgern, der „Big Tech“ zum Teil des Zollstreits gemacht hat.

Von Jannis Brühl

SZ bei Google bevorzugen

Die EU-Kommission geht gegen die großen US-Techkonzerne vor – auch wenn das den Zollstreit mit der US-Regierung erneut eskalieren lassen könnte. Sie verhängt gegen Google eine Strafe von 890 Millionen Euro, weil der Konzern Wettbewerber benachteiligt haben soll.

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