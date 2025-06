Die EU-Kommission will den Markt für verbriefte Kredite wiederbeleben und damit Europas Wachstum ankurbeln. Das weckt böse Erinnerungen an die globale Finanzkrise – und könnte den eigentlichen Zweck verfehlen.

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Als die Weltwirtschaft am Rande des Zusammenbruchs stand, lernte die Öffentlichkeit erst allmählich, welche Gefahren Banken in den USA und Europa aufgetürmt hatten. Sie hatten aus vielen einzelnen Krediten Pakete geschnürt und weiterverkauft und aus dieser Finanz-Alchemie eine ganz eigene Disziplin gemacht. Am Ende waren es obskure Wertpapiere, zusammengebaut aus vielen Tausend einzelnen Immobiliendarlehen, die sich wie ein schleichendes Gift in den Bilanzen von Banken weltweit festsetzten. Niemand hatte mehr einen Überblick über die wahren Risiken. Als die Häuserpreise in den USA auf einmal sanken und reihenweise Kredite ausfielen, setzte ein Dominoeffekt ein: In der globalen Finanzkrise gingen Banken pleite, es folgte eine weltweite Rezession.