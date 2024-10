Interview von Jan Diesteldorf, Alexander Mühlauer

Die Kommissarin hat noch nicht aufgeräumt. Margrethe Vestager sitzt in ihrem Büro im zwölften Stock der EU-Kommission, bald wird sie Brüssel nach zehn Jahren verlassen. Ihr Schreibtisch ist voll mit Abschiedsgeschenken, überall Bücher und Blumen. In ihrer Zeit als Wettbewerbskommissarin hat Vestager etwas geschafft, was man in Brüssel erst einmal schaffen muss: Sie ist aufgefallen. Die Dänin hat sich mit den mächtigsten Konzernen der Welt angelegt. Mit Apple, Google, Meta. Letzte Gelegenheit also für ein paar grundsätzliche Fragen.