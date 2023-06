Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Sie hat sich mit Apple angelegt und mit Amazon, mit Google und Facebook, mit all jenen, deren Produkte die Welt im digitalen Zeitalter formen. Sie hat gegen Steuerdumping gekämpft und für Bürgerrechte im digitalen Zeitalter, sie hat den EU-Staaten die Zügel gelockert, als es in der Pandemie Milliarden an Staatshilfe zu verteilen galt. Margrete Vestager, 55, Dänin, EU-Kommissarin seit 2014, ist einer der mächtigsten Menschen in Brüssel und war dort lange die wohl mächtigste Politikerin. Zumindest bis zu dem Tag, als die Staats- und Regierungschefs Ursula von der Leyen zu ihrer Chefin erkoren. Ganz nach oben, das hat sich von da an abgezeichnet, würde die Vestager es nicht mehr schaffen. Deshalb schielt sie jetzt auf einen anderen Top-Job.