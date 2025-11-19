Die Europäische Union war niemals die Nummer eins bei der Entwicklung digitaler Technologien. Sehr wohl nimmt die EU jedoch für sich in Anspruch, die Nummer eins bei der Regulierung dieser digitalen Welt zu sein. Nirgendwo sonst gibt es so strenge Gesetze. Sie sollen Bürgerinnen und Bürger sowie europäische Unternehmen vor der Macht der US-Großkonzerne schützen und demokratische Werte verteidigen. Umso bemerkenswerter ist die Nachricht: Die EU will den von ihr selbstgeschaffenen Regeldschungel zurückschneiden.