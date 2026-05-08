Das Erschreckende ist, wie eindeutig die Lage scheint. Wie steht Europa im globalen KI-Wettlauf da? Problemlos könnte man die Antwort darauf in einem Wort zusammenfassen: schlecht. Etwa 40 leistungsfähige KI-Modelle stammen aus den USA, weitere 15 aus China. Aus der gesamten EU gibt es drei. Keines davon stammt aus Deutschland. Diese Zahlen hat die Stanford University vergangenes Jahr ermittelt.