Das Erschreckende ist, wie eindeutig die Lage scheint. Wie steht Europa im globalen KI-Wettlauf da? Problemlos könnte man die Antwort darauf in einem Wort zusammenfassen: schlecht. Etwa 40 leistungsfähige KI-Modelle stammen aus den USA, weitere 15 aus China. Aus der gesamten EU gibt es drei. Keines davon stammt aus Deutschland. Diese Zahlen hat die Stanford University vergangenes Jahr ermittelt.
Künstliche IntelligenzWie steht die EU im globalen KI-Wettlauf da?
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Die Antwort ist einfach: schlecht. Und ein Grund ist auch schnell gefunden: die ganzen Regulierungen der EU. Aber stimmt das?
Von Joscha F. Westerkamp, Brüssel
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