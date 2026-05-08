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Künstliche IntelligenzWie steht die EU im globalen KI-Wettlauf da?

Lesezeit: 3 Min.

Keines der ganz großen KI-Modelle kommt aus Europa.
Keines der ganz großen KI-Modelle kommt aus Europa. Collage: Markus Lenhardt/dpa

Die Antwort ist einfach: schlecht. Und ein Grund ist auch schnell gefunden: die ganzen Regulierungen der EU. Aber stimmt das?

Von Joscha F. Westerkamp, Brüssel

Das Erschreckende ist, wie eindeutig die Lage scheint. Wie steht Europa im globalen KI-Wettlauf da? Problemlos könnte man die Antwort darauf in einem Wort zusammenfassen: schlecht. Etwa 40 leistungsfähige KI-Modelle stammen aus den USA, weitere 15 aus China. Aus der gesamten EU gibt es drei. Keines davon stammt aus Deutschland. Diese Zahlen hat die Stanford University vergangenes Jahr ermittelt.

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