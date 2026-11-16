Ein früherer Kontrolleur der Europäischen Investitionsbank wirft dem Institut in einem Bericht Missmanagement und eine toxische Arbeitskultur vor. Die Bank widerspricht: Es habe sich längst vieles verbessert.

Wenn Europa wieder mal seine Zukunft retten muss, ist Nadia Calviño zur Stelle. Die 58-jährige Spanierin ist Chefin der Europäischen Investitionsbank (EIB) und wirft dann qua Amt mit großen Zahlen um sich. So wie vorige Woche: Da versprach die Bank in einer gemeinsamen Anstrengung mit den EU-Mitgliedstaaten, „mehr als zehn Milliarden Euro“ in europäische Wachstumsfirmen zu lenken. Ihre Tech-Champions-Initiative diene dazu, „Europas vielversprechendste Unternehmen zu globalen Marktführern zu machen“, sagte Calviño.