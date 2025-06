Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Andy Yen beginnt das Gespräch mit einem Klassiker. Warum, fragt er bei einem Mittagessen im Juni in Brüssel, hat Europa keine eigenen Tech-Champions? Der Co-Gründer und Chef des Schweizer IT-Dienstleisters Proton kennt die Antworten alle. Wie Europa zuerst die Entwicklung des PCs verschlafen hat, das Internet und die Smartphones, den Trend zum Cloud-Computing und zuletzt die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Es fehlte zwar nicht an Innovationen, aber an Kapital, an Wagemut, an unternehmerischer Weitsicht und auch an Subventionen. Noch immer ist der Hoffenheimer Weltkonzern SAP die eine große Ausnahme.