SZ Plus Report : Die verrückte Hundeliebe der New Yorker

In der US-Metropole wäre man selbst gern Hund, so vernarrt sind die Bewohner in ihre Vierbeiner. Sie schicken ihre Tiere zur Dog Daycare und kostümieren sie an Halloween. Eine Industrie aus Dienstleistern verdient ein Vermögen damit. Erkundungen unter Tieren und ihren Menschen.