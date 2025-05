Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Als er am Dienstag zur Plenarsitzung im Europäischen Parlament in Straßburg zu Gast war, machte EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič eine besorgniserregende Rechnung auf. Donald Trumps Regierung in den USA sei bei Weitem nicht fertig mit ihren Untersuchungen zum Güterhandel mit der EU, sagte er sinngemäß in einer Rede. Und warnte: „Weitere US-Zölle könnten schon bald kommen.“ Sollten die USA jetzt auch noch Medikamente und pharmazeutische Produkte mit Einfuhrzöllen belegen, Halbleiter, kritische Rohstoffe sowie Lastwagen und deren Bauteile, dann wären 97 Prozent der EU-Exporte in die USA von zusätzlichen Abgaben betroffen. Also fast alles.