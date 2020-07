Containerhafen in China: US-Präsident Donald Trump hat immer wieder Handelsstreitigkeiten begonnen.

Von Björn Finke, Brüssel

Handelskommissar ist einer der mächtigsten Posten in der EU-Kommission. Und doch erwog Amtsinhaber Phil Hogan, sich für einen anderen Job zu bewerben: den des Generaldirektors der Welthandelsorganisation WTO in Genf. Anfang Juni verkündete der Ire sein Interesse, vier Wochen später ruderte er zurück. Jetzt kandidieren acht Politiker und Diplomaten für den Posten - und keiner davon stammt aus der EU. "Ich denke, es ist enttäuschend, dass wir keinen Kandidaten aus der EU haben", sagt Hogan in einem Video-Interview mit der Süddeutschen Zeitung und mehreren ausländischen Medien. "Wir hätten uns stärker bemühen müssen, jemanden zu finden."