Von Michael Bauchmüller und Björn Finke, Brüssel/Berlin

Es wird ordentlich gedeckelt in Deutschland und Europa. Ein Ölpreisdeckel soll her und aus Sicht vieler EU-Staaten auch einer auf den Gaspreis. Deutschland diskutiert über Preisbremsen, die manche gern auch als "Deckel" bezeichnen. Es ist ein Dschungel an Ideen, der täglich undurchdringlicher wird. Was davon Chancen hat - und was es für private Haushalte und die Wirtschaft bringt.