Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen werden wohl bald zum Alltag in der Europäischen Union gehören. Die EU will die Regeln für Pflanzen lockern, die mit der sogenannten Neuen Gentechnik (NGT) entwickelt wurden. Sie sollen demnach in einem beschleunigten Verfahren zugelassen werden, die daraus gewonnenen Produkte müssten beim Verkauf nicht mehr speziell gekennzeichnet werden. Die Reformen sollen der europäischen Landwirtschaft stabilere Erträge bescheren, die Neue Gentechnik gilt als unbedenklich. Kritiker klagen jedoch, die Sorgen von Konsumentinnen und Konsumenten würden ignoriert. Denn zumindest in Deutschland werden gentechnisch veränderte Lebensmittel Umfragen zufolge mit großer Mehrheit abgelehnt.
Landwirtschaft in der EUWas die Lockerung der Gentechnik-Regeln bedeutet
Die EU will gentechnisch veränderte Pflanzen schneller zulassen und sogar patentieren lassen. Befürworter sprechen von Chancen für die Landwirtschaft, Kritiker von unkalkulierbaren Risiken. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Thomas Hummel und Josef Kelnberger, Brüssel/München
