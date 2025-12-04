Lebensmittel aus gentechnisch veränderten Pflanzen werden wohl bald zum Alltag in der Europäischen Union gehören. Die EU will die Regeln für Pflanzen lockern, die mit der sogenannten Neuen Gentechnik (NGT) entwickelt wurden. Sie sollen demnach in einem beschleunigten Verfahren zugelassen werden, die daraus gewonnenen Produkte müssten beim Verkauf nicht mehr speziell gekennzeichnet werden. Die Reformen sollen der europäischen Landwirtschaft stabilere Erträge bescheren, die Neue Gentechnik gilt als unbedenklich. Kritiker klagen jedoch, die Sorgen von Konsumentinnen und Konsumenten würden ignoriert. Denn zumindest in Deutschland werden gentechnisch veränderte Lebensmittel Umfragen zufolge mit großer Mehrheit abgelehnt.