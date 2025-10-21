Wie Europa unabhängiger von der EU werden soll

Um die Wirtschaft zu entlasten, ist die EU nun vorwiegend damit beschäftigt, die selbstgeschaffenen Regeln zu vereinfachen. An diesem Mittwoch steht im Parlament ein besonders symbolträchtiges Gesetz zur Abstimmung.

Von Jan Diesteldorf und Josef Kelnberger, Brüssel, Straßburg