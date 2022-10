Energiekrise:Wie Berlin Europas Gaspreise senken will

Von Björn Finke, Brüssel

Die Bundesregierung will Genehmigungsverfahren und sonstige bürokratische Hürden für Ökostrom-Projekte oder die Wärmedämmung von Häusern europaweit schleifen. Dies geht aus einem fünfseitigen Diskussionspapier hervor, das Deutschland und die Niederlande am Mittwoch gemeinsam bei einem Treffen der EU-Energieminister in Prag vorstellten. Der Süddeutschen Zeitung liegt das Dokument vor. Die Minister debattierten dort darüber, wie die hohen Strom- und Gaspreise gesenkt werden können. Die EU-Kommission wird diesen Austausch aufmerksam verfolgt haben, denn kommenden Dienstag will die Behörde dazu Vorschläge unterbreiten, kurz vor dem EU-Gipfel.