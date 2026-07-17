Zum Hauptinhalt springen

EmissionshandelDie EU schwächt ihr schärfstes Klimaschutz-Instrument ab – um es zu retten

Lesezeit: 5 Min.

Eine Anlage von SKW Piesteritz in Wittenberg.
Eine Anlage von SKW Piesteritz in Wittenberg. Oscar Olsson/IMAGO/TT

Wer CO₂ ausstößt, muss zahlen: So lautete zwei Jahrzehnte lang das Prinzip des europäischen Emissionshandels. Jetzt wird das umstrittene System reformiert.

Von Michael Bauchmüller und Jan Diesteldorf, Brüssel/Berlin

SZ bei Google bevorzugen

Mangelnde Fantasie kann man Carsten Franzke gewiss nicht vorwerfen. Für den Namen seines Unternehmens hat sich der Chef des Düngemittelherstellers SKW Piesteritz jedenfalls schon mal eine neue Übersetzung ausgedacht. „SKW“, buchstabiert Franzke, „so krass wichtig.“ Schließlich zeige doch die Krise am Persischen Golf, wie wichtig eine heimische Düngerherstellung sei. Die Antwort auf die Straße von Hormus sei eben die Möllensdorfer Straße, scherzt er. Dort, in Wittenberg, liegt die so krass wichtige Firma, die Franzke sehr gerne vorzeigt.

Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite