Mangelnde Fantasie kann man Carsten Franzke gewiss nicht vorwerfen. Für den Namen seines Unternehmens hat sich der Chef des Düngemittelherstellers SKW Piesteritz jedenfalls schon mal eine neue Übersetzung ausgedacht. „SKW“, buchstabiert Franzke, „so krass wichtig.“ Schließlich zeige doch die Krise am Persischen Golf, wie wichtig eine heimische Düngerherstellung sei. Die Antwort auf die Straße von Hormus sei eben die Möllensdorfer Straße, scherzt er. Dort, in Wittenberg, liegt die so krass wichtige Firma, die Franzke sehr gerne vorzeigt.
EmissionshandelDie EU schwächt ihr schärfstes Klimaschutz-Instrument ab – um es zu retten
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Wer CO₂ ausstößt, muss zahlen: So lautete zwei Jahrzehnte lang das Prinzip des europäischen Emissionshandels. Jetzt wird das umstrittene System reformiert.
Von Michael Bauchmüller und Jan Diesteldorf, Brüssel/Berlin
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