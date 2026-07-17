Mangelnde Fantasie kann man Carsten Franzke gewiss nicht vorwerfen. Für den Namen seines Unternehmens hat sich der Chef des Düngemittelherstellers SKW Piesteritz jedenfalls schon mal eine neue Übersetzung ausgedacht. „SKW“, buchstabiert Franzke, „so krass wichtig.“ Schließlich zeige doch die Krise am Persischen Golf, wie wichtig eine heimische Düngerherstellung sei. Die Antwort auf die Straße von Hormus sei eben die Möllensdorfer Straße, scherzt er. Dort, in Wittenberg, liegt die so krass wichtige Firma, die Franzke sehr gerne vorzeigt.