In München wird kräftig geheizt: Die Bundesregierung will Verbraucher bei den Energiekosten entlasten - doch geht nicht gezielt genug vor, wie die Kommission klagt.

Von Björn Finke, Straßburg

Es ist kühl im Büro von Valdis Dombrovskis. Der Vizepräsident der EU-Kommission besucht an diesem Dienstag das Europaparlament in Straßburg, und sein kleines, kahles Büro dort ist nur wenig geheizt: Die Volksvertretung spart Energie. Der Umgang mit den hohen Strom- und Gaspreisen ist auch ein wichtiges Thema bei den Bewertungen der nationalen Etatpläne, die Dombrovskis am Nachmittag präsentiert. Die Kommission hat untersucht, ob die Haushaltspolitik der Euro-Regierungen angemessen ist. Und bei neun Staaten wünscht sich die Brüsseler Behörde mehr Sparsamkeit, darunter Deutschland.