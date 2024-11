Deutschland lähmt das Wachstum in der EU

Von Jan Diesteldorf, Brüssel

Bald werden die Deutschen einmal auf diese Zeit zurückschauen und zu einem eindeutigen Schluss kommen: Das waren verlorene Jahre. Seit dem Ausbruch der Pandemie kommt die größte europäische Volkswirtschaft nicht vom Fleck, auf Nullwachstum folgte eine Rezession, und jetzt ist auch noch die Ampelregierung am Streit über öffentliche Investitionen und den richtigen Kurs in der Wirtschaftspolitik gescheitert. Für 2025, das Jahr der vorgezogenen Bundestagswahl, sieht es nicht viel besser aus. Damit verdichtet sich ein Bild, in dem die wirtschaftliche Lage den Wahlkampf bestimmen und für jedwede neue Bundesregierung oberste Priorität haben wird.