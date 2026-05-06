Die Europäische Kommission begann die Woche mit einer Jubelmeldung. Mit den jüngsten Milliardenüberweisungen an Deutschland und die Slowakei seien mehr als 400 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds ausgezahlt worden, meldete die Behörde. Das sei „mehr als ein Meilenstein“, ließ sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) zitieren. Man liefere den Beleg dafür, dass Europa aus der Covid-Krise eine Chance gemacht habe. Der Fonds mache die EU wettbewerbsfähiger, grüner und fairer.