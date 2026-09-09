Neulich konnten die Lkw- und Bushersteller bei MAN wieder einmal in die Zukunft schauen. Ende vorigen Jahres gab die Deutsche Bahn die größte Busbestellung der Unternehmensgeschichte auf: 3300 Stück, zu liefern bis 2032. In München freuten sie sich über den Zuschlag, die weitaus meisten werden sie liefern können. Aber 200 Elektro-Überlandbusse für die Bahn kommen vom chinesischen Hersteller BYD. Und mit dieser Konkurrenz, laut Industriekreisen oft zehn bis 15 Prozent günstiger, hoch subventioniert und strategisch eingesetzt von Chinas Staatsführung, um den Wettbewerbern aus Europa Marktanteile wegzunehmen, werden die Münchner immer mehr zu kämpfen haben.