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Neues KI-GesetzWann Deepfakes fortan gekennzeichnet werden müssen

Lesezeit: 3 Min.

Deepfakes, wie diese absichtlich erstellte Variante der bayerischen Landtagspräsidenten Ilse Aigner, müssen künftig von Unternehmen gekennzeichnet werden.
Deepfakes, wie diese absichtlich erstellte Variante der bayerischen Landtagspräsidenten Ilse Aigner, müssen künftig von Unternehmen gekennzeichnet werden. Leonie Asendorpf/dpa

Wer beruflich KI-generierte Inhalte postet, muss dies künftig kennzeichnen. Andernfalls drohen teils hohe Strafen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Jerrit Schloßer

SZ bei Google bevorzugen

Im KI-Zeitalter verlieren einige Menschen das Vertrauen, Realität und Fiktion im Internet unterscheiden zu können. So trauen sich einer Umfrage der Universität Leipzig zufolge nur etwa ein Viertel der Befragten zu, einen Deepfake selbst zu erkennen. Einen Inhalt also, der mit künstlicher Intelligenz (KI) verfälscht wurde, aber echt wirkt. Etwas mehr als zwei Drittel geben an, schon einmal Deepfakes begegnet zu sein.

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