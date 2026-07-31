Im KI-Zeitalter verlieren einige Menschen das Vertrauen, Realität und Fiktion im Internet unterscheiden zu können. So trauen sich einer Umfrage der Universität Leipzig zufolge nur etwa ein Viertel der Befragten zu, einen Deepfake selbst zu erkennen. Einen Inhalt also, der mit künstlicher Intelligenz (KI) verfälscht wurde, aber echt wirkt. Etwas mehr als zwei Drittel geben an, schon einmal Deepfakes begegnet zu sein.
Neues KI-GesetzWann Deepfakes fortan gekennzeichnet werden müssen
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Wer beruflich KI-generierte Inhalte postet, muss dies künftig kennzeichnen. Andernfalls drohen teils hohe Strafen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.
Von Jerrit Schloßer
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