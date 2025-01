Von Victor Gojdka, Berlin

Wenn sich Privatleute an die Börse wagen, bekommen sie es in den vergangenen Jahren häufig mit Hängematten-Strategien, Faulpelz-Depots oder Pantoffel-Portfolien zu tun. Wer sein Geld mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) eins zu eins an den Lauf eines Index heftet, will oft einfach 15, 20 oder 30 Jahre warten, bis sich zum Renteneintritt hoffentlich ein stattliches Vermögen angesammelt hat. Viele Privatleute tasten ihr Depot während der Laufzeit nicht einmal an, sondern lassen das komplette Geld an der Börse arbeiten. Was viele nicht wissen: Selbst in diesem Fall kann das Finanzamt bereits laufend mitkassieren. Gerade kurz nach dem Jahreswechsel müssen Anlegerinnen und Anleger aufpassen.