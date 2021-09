So grün sind nachhaltige Robo-Advisor wirklich

Ganz einfach und unkompliziert Geld anlegen - und dabei auch noch was für die Umwelt tun: Das versprechen sogenannte Robo-Advisor. Worauf Anleger achten sollten.

Von Andreas Jalsovec

In Filmen werden Roboter oft als die Bösen dargestellt. Bei "Transformers" zum Beispiel, wo sich außerirdische Roboter in einem dauerhaften Krieg befinden. Im echten Leben sollen sich Roboter dagegen immer mehr als eine echte Hilfe im Alltag etablieren - und zwar auch im Finanzbereich: Robo Advisor heißen die Systeme, die wie eine Art digitaler Vermögensverwalter agieren. Sie legen das Geld der Anleger automatisiert nach einem Computer-Algorithmus an.