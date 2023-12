Was die Generation Broker richtig macht - und was falsch

In der Pandemie haben Millionen Deutsche die Börse für sich entdeckt. Nun hat der Broker Scalable ihre Depots durchleuchtet. Daraus können Anleger einiges lernen.

Von Victor Gojdka

Wohl kaum etwas ist vielen Menschen so heilig wie das Bankgeheimnis. Über Geld spricht zumindest hierzulande kaum jemand offen. Sprechen Anleger dennoch einmal über Aktien, wimmelt es oft nur so von Kursraketen - Flops gestehen sich die meisten seltener ein. Der Münchener Smartphone-Broker Scalable Capital hat nun jedoch seinen 600 000 Kundinnen und Kunden in die Depots geschaut - und diese Ergebnisse mit der SZ geteilt.