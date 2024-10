Von Bastian Brinkmann, Berlin

Trotz ETF-Hype sparen die meisten Deutschen am liebsten weiterhin mit Bargeld, dem Girokonto und Versicherungsprodukten. Finanzminister Christian Lindner (FDP) will das ändern und den Deutschen endlich Aktien für die Altersvorsorge näherbringen. Wer einen Sparplan aufsetzt, kann künftig einen staatlichen Bonus dafür bekommen. Das sogenannte Altersvorsorgedepot ist bislang ein Referentenentwurf, der noch von der Regierung und dem Bundestag beschlossen werden muss. Geht es nach Lindner, tritt die Reform im Januar 2026 in Kraft. Die Kosten für den Staat liegen laut Entwurf bei rund einer halben Milliarde Euro pro Jahr.