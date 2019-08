5. August 2019, 18:48 Uhr Essenslieferdienste Immer noch hungrig

Der niederländische Lieferdienst Takeaway und das britische Unternehmen Just Eat fusionieren.

Die Fusionswelle auf dem Markt für Essens-Lieferdienste rollt weiter. Die niederländische Takeaway.com, die in Deutschland vor allem als Betreiber von Lieferando bekannt ist, übernimmt jetzt den britischen Konkurrenten Just Eat. Man sei sich bereits über die Details des Zusammenschlusses einig, teilten Just Eat und Takeaway.com am Montag mit. Der neue Konzern soll nach dem Zusammenschluss Just Eat Takeaway.com heißen. Der Deal soll dem neuen Unternehmen zunächst eine jährliche Kostenersparnis in Höhe von zehn Millionen Euro einbringen. Bis zum vierten Jahr nach Vollzug der Übernahme sollen sich die Einsparungen verdoppeln.

Zudem bestätigten die Unternehmen den Kaufpreis, der bisher noch nicht in Form einer verbindlichen Offerte vorgelegen hatte. Demnach sollen die Just-Eat-Aktionäre für jeden ihrer Anteilscheine 0,09744 Aktien der niederländischen Lieferando-Mutter Takeaway.com erhalten. Dies entspricht einem Preis von 731 Pence je Just-Eat-Aktie und einem Aufschlag von rund 15 Prozent auf den Schlusskurs von Just Eat am Freitag, 26. Juli. Insgesamt erhalten die Anteilseigner von Just Eat damit eine Beteiligung von etwa 52,2 Prozent an dem fusionierten Unternehmen. Entstehen soll ein Konzern mit einem Börsenwert von 9,1 Milliarden Euro. Die Aktionäre beider Gesellschaften müssen dem Geschäft noch zustimmen. Seit der Ankündigung der Fusion am 29. Juli stieg der Aktienkurs von Just Eat um knapp 15 Prozent, der von Takeaway verlor gut neun Prozent.

Takeaway.com hatte erst vor wenigen Monaten für 930 Millionen Euro in bar und in Aktien das Deutschland-Geschäft von Delivery Hero mit den Marken Lieferheld, Foodora und pizza.de übernommen. Die Niederländer stehen auf dem Standpunkt, dass in jedem Land nur ein Essens-Lieferdienst profitabel arbeiten kann.

Die Fusionspartner kamen 2018 zusammen auf 360 Millionen Bestellungen im Wert von 7,3 Milliarden Euro. Sie sehen sich als Marktführer in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Kanada. Überschneidungen gibt es diesmal - bis auf die Schweiz - kaum. Es gehe wohl mehr darum, dass man mit dem Zusammenschluss an den Ausgaben für Technologie und für die Verwaltung sparen könne, erklärten Analysten. Beim britischen Konkurrenten Deliveroo war im Mai der Internetriese Amazon.

com eingestiegen. Anleger unter Führung des aktivistischen Investors Cat Rock hatten schon länger Druck auf den Vorstand gemacht, sich in eine Fusion zu flüchten. Cat Rock ist auch an Takeaway.com beteiligt. Geführt werden soll das fusionierte Unternehmen von Takeaway-Gründer und -Chef Jitse Groen. Aufsichtsratschef soll der Chairman von Just Eat, Mike Evans, werden. Der Firmensitz soll in Amsterdam bleiben.