Von Victor Gojdka

Als Carsten Corino an diesem Mittwochvormittag in seinem Garten steht, da will er einen schlafenden Riesen wecken. Kurz reckt Corino sein Haupt nach oben, winkelt die Hand über seinen Augen an und saugt das bisschen Sonne ein, das an diesem kalten Septembertag auf den Hamburger Speckgürtel blinzelt. Dann sagt er: "Ist das nicht wunderbar?"