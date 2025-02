Ist der grüne Kapitalismus am Ende?

Von Jannis Brühl, Meike Schreiber

Von einem neuen Verbrechen wird geraunt im beschaulichen New Hampshire. Es hört auf den Namen, den andere buchstäblich mit der Rettung der Welt verknüpfen: ESG, kurz für Umwelt, Soziales, gute Unternehmensführung (Environment, Social, Governance). Zumindest wenn es nach einigen republikanischen Abgeordneten geht, soll es New Hampshires Regierung und öffentlichen Pensionsfonds des US-Bundesstaats bald verboten sein, Geld unter diesen Gesichtspunkten anzulegen. Bei Zuwiderhandlung sollen bis zu 20 Jahre Haft drohen. Ähnliche Bestrebungen gab es in Florida, Texas und anderen Bundesstaaten.