Der Weltraum war noch ein anderer, als sich die zuständigen Minister der Esa-Länder vor drei Jahren in Paris getroffen haben, um turnusgemäß ihre Budgets auszuhandeln. Dass Russland bereits neun Monate zuvor die Ukraine überfallen hatte, wirkte sich in der Weltraumbranche erst einmal nur auf die Kooperation mit Moskau im All aus. Unter anderem verzichtete die europäische Raumfahrtagentur Esa darauf, russische Sojus-Raketen zu kaufen und damit Satelliten vom eigenen Startplatz in Kourou/Französisch-Guyana aus ins All zu schießen. Außerdem musste sie im Herbst 2022 den zweiten Teil der Exomars-Mission verschieben, weil diese ohne Russland nicht möglich war.