Von Michael Kläsgen, Klaus Ott

91 Jahre ist Erwin Müller inzwischen alt, einer der letzten großen Patriarchen in der deutschen Wirtschaft. Da ist es eigentlich so langsam an der Zeit, das Erbe gesichert zu wissen. Insofern trifft es sich aus Sicht des Drogerie-Königs gut, dass das Landgericht Ulm an diesem Montag eine Klage von drei Adoptivkindern des Patriarchen abgewiesen hat. Die drei hatten vor Jahren vertraglich auf ihren Pflichtteil verzichtet; dies dann aber juristisch angefochten.