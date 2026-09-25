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Mecklenburg-Vorpommern„Ich möchte von ihr wissen, wie sie sich das Land in 20 Jahren vorstellt“

Lesezeit: 9 Min.

Manuela Schwesig (SPD) wird wohl Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Die Erwartungen aus der Wirtschaft sind groß.
Manuela Schwesig (SPD) wird wohl Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Die Erwartungen aus der Wirtschaft sind groß.
Maja Hitij/Getty Images

Im Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern ging es um große wirtschaftliche Fragen. Nun ist der Landtag so gespalten wie nie – und die Erwartungen an die neue alte Regierung umso höher.

Von Lea Hampel, Greifswald, Schwerin, Teplitz

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Vielleicht muss man wirklich an Visionen glauben, um hier etwas aufzubauen. Der Bahnhof ist eingleisig, 20 Minuten Autofahrt führen von dort an langen Feldern und Mischwäldern vorbei. Danach geht es über Pflaster vorbei an den Backsteinhäuschen eines Dorfes mit genau zwei Bushaltestellen. In der Mitte des Ortes weiden Schafe. Und ganz am Ende der Straße versucht Marco Scheel, mit solchen Schafen ein Unternehmen aufzubauen – hier, in Teplitz, Weiler von Züsow, Landkreis Nordwestmecklenburg.

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