Oldenburg (dpa/lni) - Abgepacktes, vorgeschnittenes Obst in niedersächsischen Einkaufsmärkten ist häufig mit Keimen belastet. Das geht aus Untersuchungen von Proben im Zeitraum von 2016 bis 2019 hervor, wie das Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Mittwoch mitteilte. In 34 von 120 Proben, etwa 28 Prozent, fand sich demnach ein erhöhter Keimgehalt; krankmachende Keime wie Salmonellen oder Listerien wurden aber nicht nachgewiesen. Lediglich eine Portion Melone beurteilten die Tester als nicht mehr für den Verzehr geeignet. Fünf weitere waren nicht ausreichend gekühlt. Kunden sollten beim Einkauf darauf achten, dass das geschnittene Obst frisch aussieht und bei höchstens sieben Grad gekühlt wird, hieß es. Auch sollte der "Obstsalat to go" möglichst schnell gegessen werden.