Jahrelang wurde in Deutschland darum gerungen, wie vegane und vegetarische Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen. Die Öffentlichkeit hat davon wenig erfahren. Jetzt ist eine Entscheidung gefallen.

Von Michael Kläsgen

Vegane Bratwurst. Geht das? Oder handelt es sich hier um einen Widerspruch in sich wie „weiser Narr“ oder „bittersüß“? Für Tierschutzorganisationen wie Peta bedeutet „vegan“ das Vermeiden tierischer Produkte in allen Lebensbereichen. Googelt man jedoch „Wurst“ und „Definition“, spuckt einem das Internet eigentlich nur Fleisch-Interpretationen aus, unter anderem vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Danach ist „Wurst der Oberbegriff für Fleischerzeugnisse, die aus einem Gemenge von zerkleinertem Fleisch, Fettgewebe und würzenden Zutaten“ und so weiter hergestellt werden.