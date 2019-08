Um die tiergerechte Haltung zu verbessern, müsse an anderen Stellschrauben als dem Preis gedreht werden. In Zukunft solle vermehrt auf Qualität als auf Quantität geachtet werden. "Da nehme ich den Einzelhandel in die Pflicht", so Hönnger. Gerade in Supermärkten würden Fleisch und Milchprodukte unter Wert verkauft.

Tierschützer hatten die Erhöhung der Mehrwertsteuer bei Fleischprodukten von 7 auf 19 Prozent vorgeschlagen.